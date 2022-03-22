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Новости 14:36

С начала "спецоперации" вакансий в консалтинге в Петербурге стало меньше на 46%

фото ЗакС политика С начала "спецоперации" вакансий в консалтинге в Петербурге стало меньше на 46%

Количество вакансий в сферах консалтинга и стратегического развития в Петербурге за период с 24 февраля снизилось на 46%, отметили в исследовательском центре SuperJob.

"Подбор персонала заморожен до момента, когда ситуация стабилизируется, западные агентства заявили об уходе из России", - объяснили аналитики.

Количество вакансий некоммерческих организаций снизилось на 38%, в сфере закупок и снабжения - на 36%, в банковской сфере - на 35%, в маркетинге, рекламе и PR - на 25%. 

В то же время рынку требуется на 2% больше юристов, чем до начала "специальной военной операции".

"Бизнес набирает опытных юристов, которые проведут компании через трансформации", - полагают в SuperJob.

В целом число вакансий по городу с 24 февраля снизилось на 6%.


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