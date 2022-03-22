Россияне начали массово регистрировать "патриотические" товарные знаки с Z и V символикой

Жители России стали массово регистрировать товарные бренды с латинскими буквами Z и V, которые обрели популярность после начала "специальной военной операции" на Украине, обратил внимание телеграм-канал ЧТД.

К примеру, подана заявка на регистрацию бренда одежды "Полная Zoпа", а мужчина по имени Адель Исламов решил запатентовать буквы Z и V для продажи бытовой техники.

В Москве хотят зарегистрировать товарный знак "Zдоровяк", под которым бы потом продавались химические вещества, чистящие средства и даже боеприпасы.

В числе запатентованных видят также товарные знаки Z mobile и V mobile, под брендами который продавалась бы радиоаппаратура, мобильные телефоны и иная оргтехника.