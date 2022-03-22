Мундепа МО "Южно-Приморский" вызвали в прокуратуру из-за пацифистского видео

Депутата МО "Южно-Приморский" Валерия Веремейчика 22 марта вызвали в прокуратуру Красносельского района для дачи объяснений из-за его видеоролика о "специальной военной операции" на Украине. В отношении муниципала планируют составить протокол по новой статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру мундеп.

Помощник прокурора Виталий Балашов в телефонном разговоре с Веремейчиком сказал, что из-за "огромного потока информации" сотрудники ведомств вынуждены проводить мониторинг социальных сетей. Мундеп 8 марта опубликовал на своей странице "ВКонтакте" пятиминутное видео, в котором высказал негативное мнение о решении президента Владимира Путина начать "специальную военную операцию" на Украине. Видео набрало более 14 тысяч просмотров.

Районная прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении в отношении мундепа административного дела по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях поддержания международного мира и безопасности (ст. 20.3.3 КоАП). Веремейчику может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ответственность за дискредитацию действий российской армии за границей ввели в начале марта. Кроме административного штрафа, нарушителям может грозить уголовная ответственность за распространение фейков и дискредитацию российской армии (ст. 207.3 УК и ст. 280.3 УК). Наказания за такие деяния могут достигать 15 и 5 лет лишения свободы соответственно.

Константин Леньков / фото с сайта МО "Южно-Приморский"