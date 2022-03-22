Пиотровский анонсировал реформу детского футбола

Вице-губернатор Борис Пиотровский, ответственный в том числе за спорт в Петербурге, сообщил 22 марта о планах реформировать детский и подростковый футбол. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале чиновника.

Как объяснил Пиотровский, в настоящее время в футбольных соревнованиях участвуют около 10 тысяч школьников, что менее 2 % от их числа. При этом школьные секции, а также небольшие частные и муниципальные клубы не являются официальными субъектами футбола.

Суть реформы сводится к построению трехступенчатой пирамиды, в основании которой окажутся школьные клубы и секции для дошкольников и школьников. Основной задачей этого уровня станет вовлечение детей в футбол и отбор наиболее способных.

Второй уровень составят государственные и частные учреждения спортивной подготовки, здесь юных футболистов будут учить продвинутым навыкам игры. "Самых талантливых воспитанников эти клубы будут "передавать" на более высокий уровень", в который войдут школы высшего спортивного мастерства, написал Пиотровский.

По словам вице-губернатора, главной идеей футбольной пирамиды является возможность дать ребенку "развиваться в комфортной среде, на своем уровне и адекватно своему возрасту". Полностью реформа должна заработать начиная с 2024 года.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского