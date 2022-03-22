Россияне в феврале сняли с банковских счетов более триллиона рублей

В феврале 2022 года россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей, сообщил Центробанк в своем отчете о развитии банковского сектора. Названная цифра соответствует 3,5 % от всех средств, размещенных в кредитных организациях.

Согласно статистике ЦБ, в абсолютном выражении зафиксированный отток является максимальным с 2008 года (более ранней статистики не имеется). В относительном выражении сильнее средства россиян в банках сокращались только в октябре 2008 года — на пике финансового кризиса. Тогда сокращение средств составило 354 миллиарда рублей, что соответствовало 6 %.

Максимальный отток средств в феврале пришелся на последнюю неделю, говорится в материалах Банка России. "Повышение 28 февраля ключевой ставки до 20 % и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность", — сообщили в финансовом регуляторе.

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