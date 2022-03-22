Change.org временно скрыла имена подписантов из России

Платформа для запуска петиций Change.org заявила о том, что временно скроет имена подписантов и комментаторов из России, сообщил 22 марта РБК со ссылкой на заявление компании.

Как сообщили в Change.org, компания считает себя ответственной за безопасность пользователей. "Мы понимаем, что вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжелое время. <...> Мы временно отключили отображение имен подписантов и комментариев под всеми петициями, запущенными в России. Это значит, что при подписании петиции ваше имя не будет отображаться на платформе Change.org", — приводит издание подготовленный платформой документ.

После начала российской "специальной военной операции" на Украине на платформе появились петиции с пацифистскими требованиями. Самая масштабная из них, запущенная правозащитником Львом Пономаревым*, собрала более миллиона подписей.

*Лев Пономарев внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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