Для профилактики ВИЧ Смольный закупит силиконовых браслетов на 75 тысяч рублей

Комитет по молодежной политике Петербурга 22 марта разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку раздаточной продукции для профилактики ВИЧ. В рамках борьбы с распространением вируса иммунодефицита Смольный потратит до 216 тысяч рублей на печать брошюр и изготовление силиконовых браслетов с "мотивирующей надписью".

Для снижения случаев заболевания ВИЧ-инфекций комитет решил напечатать 3,2 тысяч информационных буклетов и столько же браслетов, на которых разместят мотивирующую надпись, призывающую молодежь к здоровому образу жизни. На информационных листовках будет приведена информация о профилактике ВИЧ и гепатитов B и C, а также о толерантном отношении к людям с перечисленными заболеваниями. Кроме того, там будут упомянуты истории людей, живущих со СПИД и рекомендации по социальной адаптации. На брошюрах должны быть указаны логотипы комитета и "Мы Петербург".

На печать раздаточных материалов планируют потратить 140 тысяч рублей, а на изготовление браслетов - 75 тысяч рублей. Средства контрацепции в рамках тендера на поставку раздаточной продукции для профилактики ВИЧ комитет не закупает, о них лишь будет упомянуто в заказанной брошюре.

Получить листовки и браслеты в Смольном планируют не позднее конца сентября 2022 года. Заявки от поставщиков будут принимать до конца марта.