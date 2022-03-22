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Новости 19:24

Для профилактики ВИЧ Смольный закупит силиконовых браслетов на 75 тысяч рублей

фото ЗакС политика Для профилактики ВИЧ Смольный закупит силиконовых браслетов на 75 тысяч рублей

Комитет по молодежной политике Петербурга 22 марта разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку раздаточной продукции для профилактики ВИЧ. В рамках борьбы с распространением вируса иммунодефицита Смольный потратит до 216 тысяч рублей на печать брошюр и изготовление силиконовых браслетов с "мотивирующей надписью". 

Для снижения случаев заболевания ВИЧ-инфекций комитет решил напечатать 3,2 тысяч информационных буклетов и столько же браслетов, на которых разместят мотивирующую надпись, призывающую молодежь к здоровому образу жизни. На информационных листовках будет приведена информация о профилактике ВИЧ и гепатитов B и C, а также о толерантном отношении к людям с перечисленными заболеваниями. Кроме того, там будут упомянуты истории людей, живущих со СПИД и рекомендации по социальной адаптации. На брошюрах должны  быть указаны логотипы комитета и "Мы Петербург". 

На печать раздаточных материалов планируют потратить 140 тысяч рублей, а на изготовление браслетов - 75 тысяч рублей. Средства контрацепции в рамках тендера на поставку раздаточной продукции для профилактики ВИЧ комитет не закупает, о них лишь будет упомянуто в  заказанной брошюре.  

Получить листовки и браслеты в Смольном планируют не позднее конца сентября 2022 года. Заявки от поставщиков будут принимать до конца марта. 


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