Следственный комитет завел дело на Невзорова по статье о фейках про армию

Следственный комитет сообщил 22 марта о возбуждении уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) против журналиста Александра Невзорова. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Как полагает следствие, Невзоров разместил 9 марта в своем аккаунте в Instagram*, а 19 марта — в своем канале на YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе". При этом он якобы приложил "недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных граждан", взятые у украинских СМИ. При этом Минобороны официально называло эти распространяемые в интернете сведения ложными, уточнили в СК.

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить соцсети и YouTube-канал Невзорова, где последний якобы размещал "материалы с экстремистским содержанием, направленные против специальной военной операции на Украине" (цитата по РИА "Новости"). В ответ журналист заявил, что его не запугать: "Если эти дементники ищут предлог, то вероятно, найдут его. Пакостничать, стучать, сажать и пытать — да, смогут. Запугать — нет".

*Американская компания Meta признана судом экстремистской организацией, принадлежащий ей Instagram** запрещен в России

Фото: Telegram-канал «НЕВЗОРОВ»