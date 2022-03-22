Siemens перестанет поставлять в Россию "Сапсаны"

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о приостановке действия контракта на поставку электропоездов "Сапсан", сообщило 22 марта РИА "Новости". При этом информагентство сослалось на гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова.

"Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы до лета постараемся к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке <...> "Сапсанов", — произнес Белозеров.

Речь идет о контракте на 1,1 миллиарда евро, заключенном в 2019 году. Согласно договору, компания должна была поставить 13 новых "Сапсанов". К настоящему времени в Россию прибыл только один состав.

Комментируя известие о приостановке действия контракта, спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала, что если Siemens не возобновит работу в России в ближайшие месяцы, то рискует попасть в список ненадежных партнеров. "Давайте посмотрим месяц, два, три, если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время нужно искать других — смелых, эффективных", — заявила она, выразив при этом уверенность, что место Siemens "займут другие компании".

Фото: Официальная страница скоростного поезда "Сапсан"/ «ВКонтакте»