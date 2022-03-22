"Яблочники" обратились к Башкетовой с просьбой отменить запрет на публичные акции

Для отмены запрета на проведение публичных акций в Петербурге необходимо разрешение главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, сообщил глава города Александр Беглов в ответе на запрос депутатов Законодательного собрания из фракции "Яблоко" Александра Шишлова и Бориса Вишневского. Последний опубликовал письмо губернатора в своем Telegram-канале 22 марта.

Губернатор добавил, что помимо предписания Башкетовой, для отмены действующих ограничений необходимо учесть рекомендации Межведомственного координационного совета по противодействию распространению в Петербурге коронавирусной инфекции.

Вишневский написал в своем канале, что фракция "Яблоко" уже обратилась к главе регионального Роспотребнадзора Башкетовой с просьбой вынести предписание об отмене запрета на проведение публичных мероприятий. Он полагает, что одиночные пикеты, запрет которых объясняют риском распространения СOVID-19, не представляют эпидемиологической опасности.

Константин Леньков