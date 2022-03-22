Завод Nokian Tyres в Ленобласти продолжит свою работу

Финский концерн Nokian Tyres прекращает инвестиции в российское производство, но не намерена уходить из России, сообщил 22 марта "Интерфакс". Завод во Всеволожском районе Ленобласти продолжит свою работу, написало информагентство со ссылкой на пресс-службу компании.

"Продолжая производство шин для легковых автомобилей в России, мы хотим, чтобы Nokian Tyres продолжала управлять заводом и контролировать его. Мы больше не инвестируем в российское производство", — говорится в заявлении концерна.

В перспективе Nokian Tyres рассчитывает нарастить производство в Финляндии и США с тем, чтобы все продаваемые в Северной Европе шины компании изготавливались на заводе в финском городе Нокиа. Российский завод в Ленобласти действует с 2005 года, он производит 17 миллионов шин ежегодно.

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