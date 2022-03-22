Суд отправил в колонию участницу расхищения более 750 миллионов рублей из выборгского бюджета

Красногвардейский районный суд Петербурга 22 марта огласил приговор директору МКУ "Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания" Оксане Чугункиной, сообщила объединенная пресс-служба судов. Подсудимой вменялось два эпизода мошенничества в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), касающихся хищения средств из бюджета Выборгского района Ленинградской области.

По версии следствия, в 2018-2019 годах экс-глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов организовал преступную группу для расхищения казенных средств. Сподручными его выступили глава комитета финансов района Александр Болучевский, ныне осужденная Чугункина, а также ряд предпринимателей. Вместе они перевели по фиктивным договорам и несуществующим бюджетным обязательствам в общей сложности более 764 миллионов рублей, нанеся тем самым ущерб районной казне.

Чугункина вину полностью признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате суд приговорил ее к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.

Дела прочих фигурантов дела еще слушаются, приговоры по ним вынесены не были.