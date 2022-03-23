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Новости 11:24

Генпрокуратура покидает Международную ассоциацию прокуроров

фото ЗакС политика Генпрокуратура покидает Международную ассоциацию прокуроров

Генеральный прокурор России Игорь Краснов известил Международную ассоциацию прокуроров (МАП) о выходе Генпрокуратуры из организации. Текст письма опубликован 23 марта на сайте надзорного ведомства.

В своем обращении Краснов обвинил ассоциацию в "политике двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдении принципа беспристрастности и неполитизированности прокурорской профессии, разрушении формировавшегося десятилетиями нашего конструктивного сотрудничества". К подобным выводам генпрокурор будто бы пришел, наблюдая, как "проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП".

По мнению Краснова, в настоящее время мир столкнулся с "политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением" к русскоязычным людям. При этом он считает, что члены и сенаторы МАП едва ли не вовлечены в подобные процессы.

"Убежден, что без России, с учетом ее огромной территории, истории и вклада в развитие мировой юридической культуры, возникают риски превращения Ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую, при этом полная ответственность за возможные последствия ложится на ее руководство", — сообщил российский генпрокурор главе МАП Хану Мораалу.


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