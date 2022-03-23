Нехватку лекарств в аптеках Петербурга Комздрав объяснил повышенным ажиотажем

Дефицит в петербургских аптеках связан не с логистическими поставками, а с ажиотажным спросом, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в Заксобрании 23 марта.

По его словам, существуют проблемы с наличием 34 препаратов. Большинство из них производятся в "недружественных странах".

— Пока ни одна из компаний не сказала нам, что прекращает поставки жизненно важных лекарственных средств, — отметил Лисовец.

Глава Комздрава признал, что существуют сложности в стоматологии.

— Мы запросили информацию по тем позициям, по которым есть наибольшие сложности, чтобы найти аналоги, желательно по тем же ценам, которые были установлены в прошлом году, — сказал Лисовец о поставках для стоматологических клиник.

Сергей Еремеев