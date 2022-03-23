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Новости 12:18

Комздрав: Из-за "спецоперации" в Петербурге не стало меньше врачей

фото ЗакС политика Комздрав: Из-за "спецоперации" в Петербурге не стало меньше врачей

Система здравоохранения не столкнулась с кадровыми проблемами после начала "специальной военной операции" на Украине. Об этом, отвечая на вопросы депутатов ЗакСа 23 марта, сказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он обратил внимание, что комитет ежемесячно выдает справки на реализацию медицинской деятельности в других странах. В декабре таких справок было выдано 12, в январе — семь. В феврале — снова 12. В марте Лисовец уже подписал 10 справок и ему известно о еще двух готовящихся.

— На основании из этих данных нельзя сказать, что медработники из Санкт-Петербурга массово уезжают за рубеж, — сделал вывод Лисовец.

Напомним, "специальная военная операция" началась рано утром 24 февраля. После этого Россия попала в международную изоляцию. Санкции против нее ввели США, государства Евросоюза и другие страны.

Сергей Еремеев


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