Депутат Астахова обеспокоилась риском дефицита презервативов и сосок

Член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова на заседании Заксобрании Петербурга 23 марта заявила, что молодежь в социальных сетях обеспокоена возможным дефицитом презервативов и детских сосок. О реальности подобных рисков она спросила у председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

— Такой информацией в настоящий момент не обладаю, — признался Лисовец.

Глава комитета пообещал разобраться с этим вопросом и в случае необходимости обратиться в комитет по промышленной политике для поиска производителей резиновых изделий.

Сергей Еремеев