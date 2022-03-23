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Новости 12:47

Здания Петербурга отключат от подсветки ради "Часа Земли"

фото ЗакС политика Здания Петербурга отключат от подсветки ради "Часа Земли"

Петербург вновь примет участие в международной акции "Час Земли", сообщили 23 марта в комитете по молодежной политике. Главным городским зданиям временно отключат подсветку в ближайшую субботу, 26 марта.

Кроме того, в субботу в 19:30 на стрелке Васильевского острова состоится праздничный концерт с огненным шоу.

Темой "Часа Земли" в этом году станет "Экологический туризм". Как уточнили в комитете, к акции может присоединиться любой желающий. Для этого следует выключить свет в своем жилье на один час с 20:30 до 21:30.

Фото: Комитет по молодежной политике/ "ВКонтакте"


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