Песков: Минобороны сообщит о потерях, когда посчитает нужным

Министерство обороны предоставит информацию по потерям в ходе спецоперации на Украине тогда, когда посчитает нужным, поведал 23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эта прерогатива принадлежит военным, сообщило ТАСС.

"Действительно, один раз была предоставлена информация Министерства обороны [о потерях], — согласился Песков. — Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию".

При этом Песков заявил, что спецоперация разворачивается в соответствии с намеченными планами. "Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны — не буду повторяться", — привело его слова РИА "Новости".

Отметим, что это не первый раз, когда Песков переадресует вопросы о потерях к армейскому начальству. Днем ранее он сообщил, что администрация президента "не располагает информацией [о количестве погибших военнослужащих], не имеет полномочия в ходе военной операции их озвучивать".