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Новости 13:34

Патрушев и Миллер могут стать почетными гражданами Петербурга

фото ЗакС политика Патрушев и Миллер могут стать почетными гражданами Петербурга

Общественные организации Петербурга выдвинули пять претендентов в почетные граждане города. Их имена озвучил спикер ЗакСа Александр Бельский на брифинге 23 марта.

На почетное звание претендуют председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, певец Александр Розенбаум, бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов.

Одного или двух почетных граждан депутаты Заксобрания выбирают на закрытом заседании в мае. Городской парламент может решить вообще не наделять никого почетным званием.


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