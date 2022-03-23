Комтранс известил петербуржцев о луже на остановке

Петербургский комитет по транспорту 23 марта попросил горожан быть аккуратнее при посадке и высадке из автобуса на остановке "Поселок Ленсоветовский" на Московском шоссе. Призывы к бдительности появились из-за внушительной лужи, образовавшейся на дороге.

"В настоящее время у остановочного пункта установлено водоналивное сооружение и скопилась лужа, в связи с этим автобус не может подъехать к остановке вплотную", — сообщили в комтрансе. Причиной появления лужи чиновники назвали недобросовестность подрядчика, проводившего ремонтные работы на участке дороги.

При этом в комитете заверили горожан, что принимают "все необходимые меры для обеспечения комфортной посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах".

О возникновении лужи перед остановкой накануне сообщил Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". "Людей высаживают прямо в лужу на проезжей части", — написал автор, приложив к тексту несколько фотографий.

Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»