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С начала апреля на почти ста автобусных маршрутах в Петербурге перестанут принимать наличность

фото ЗакС политика С начала апреля на почти ста автобусных маршрутах в Петербурге перестанут принимать наличность

Начиная с 1 апреля пассажиры не смогут оплатить проезд наличными на 97 автобусных маршрутах, которые из коммерческих станут социальными, сообщил 23 марта "Петербургский дневник". Как рассказал изданию глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, это связано с первым этапом транспортной реформы в городе.

"В транспорте коммерческих перевозчиков, которые с 1 апреля выпускают свои автобусы на социальные маршруты, возможности расплатиться наличными уже не будет", — сообщил Поляков. Кондукторов на этих маршрутах не предвидится, вместо них проверять, оплачен ли проезд, будут контролеры.

Оплату проезда можно будет совершить при помощи карты "Подорожник" или банковской карты, а также льготным электронным билетом или разовым QR-билетом. При этом последние сейчас можно приобрести только в кассах метрополитена и киосках "Организатора перевозок". Поляков заверил, что комтранс намерен расширить сеть продаж.


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