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Новости 15:46

Путин: В ближайшее время РФ перейдёт на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли

фото ЗакС политика Путин: В ближайшее время РФ перейдёт на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли

Владимир Путин выступил с заявлениями относительно введённых в отношении России санкций, сделав ряд заявлений об ответных мерах, информирует РБК.

Он отметил, что заморозивший отечественные активы Запад дискредитировал собственные валюты и объявил дефолт по своим обязательствам перед РФ. 

"В ближайшее время Россия перейдёт на оплату поставок газа в недружественные страны за рубли", - сообщил Путин.

Центробанку РФ и кабинету министров поручено в течение недели установить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке страны покупателями российского газа.

После этих заявлений, пишет РБК, рубль резко укрепился по отношению к доллару.


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