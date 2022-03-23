Bloomberg сообщил об отъезде Чубайса из РФ после критических высказываний о ситуации на Украине

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс покинул Россию, параллельно оставив пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития, информирует Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

При этом собеседники РБК, близкие к Чубайсу, подтвердили отъезд политика, уточнив, что из родины он уехал не один, а в компании с супругой Авдотьей Смирновой.

"Не могу сказать, не в курсе [отъезда]", — заявил в разговоре с РБК брат политика Игорь Чубайс.

По сведениям источников Bloomberg, отъезд Чубайса связан с его критическими замечаниями о ходе "специальной военной операции" на Украине.

Источники "Коммерсанта" в свою очередь сообщили о том, что политика якобы видели в Стамбуле.

Фото: kremlin.ru