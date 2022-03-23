"Севмаш" пожаловался на своего сотрудника силовикам из-за рассылки опросов о "спецоперации"

Руководство регионального подразделения завода "Севмаш" в Северодвинске пожаловалось полиции на своего сотрудника Сергея Чистякова, который, используя корпоративную почту, интересовался у коллег мнением о "спецоперации" и её последствиях, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

Уточняется, что 59-летнего инженера-конструктора ситуация на Украине крайне возмутила, поэтому он решил устроить коллегам по заводу своеобразный ликбез и представить свою позицию по вопросу.

Рассылка в свою очередь возмутила руководство "Севмаша", поэтому обратились с жалобой в правоохранительные органы.

По информации телеграм-канала, 22 марта Чистякова задержали и составили в его отношении протокол о распространении фейков о действиях Вооружённых сил (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ).