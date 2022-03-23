ГКУ "Дирекция транспортного строительства" потратит на перевозку сотрудников до 37 млн рублей

На оказание транспортных услуг для своих сотрудников в 2022 и 2023 годах ГКУ "Дирекция транспортного строительства" готова выделить до 37,4 млн рублей, следует из закупки, размещенной 23 марта. Организации потребуется 14 машин с водителями.

"Дирекция транспортного строительства" хочет арендовать 13 автомобилей типа седан темного цвета, выпущенных не раньше 2020 года. У машин должен быть бензиновый двигатель мощностью не менее 150 лошадиных сил. Салон автомобиля должен быть обшит кожей. Кроме того, должен быть установлен двухзонный климат-контроль. Помимо легковых авто, ГКУ арендует минивэн. К нему требования не такие строгие - даже не указана желаемая мощность двигателя. Подойдет модель темного цвета, выпущенная не раньше 2012 года. В аукционной документации также не указали, должны ли это быть отечественные автомобили.

Перевозка сотрудников будет проходить по будням с 8 утра до 8 вечера. Одному водителю предстоят смены до 22:00. Отмечается, что услуги водителя могут потребоваться и в выходные дни. Водители, которые будут управлять транспортными средствами, не должны ранее привлекаться к административной ответственности за "грубое" нарушение правил дорожного движения. Им также будет запрещено курить в салоне автомобиля.

Водители должны приступить к своим обязанностям с мая 2022 года. Прием заявок от исполнителей закончится 31 марта.

В прошлый раз ГКУ заказывала транспортные услуги в декабре 2020 года. Тогда на обеспечение организации 21 автомобилем с таким же графиком потратили 15,4 млн рублей. Исполнителем стал ООО "Еврокад".

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" выступает в роли заказчика работ по строительству и обслуживанию транспортных магистралей, эстакад, тоннелей и прочей транспортной инфраструктуры. В зону ответственности организации также входит поиск исполнителей по проектированию будущих объектов.

Константин Леньков