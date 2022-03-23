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Новости 16:49

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" потратит на перевозку сотрудников до 37 млн рублей

фото ЗакС политика ГКУ "Дирекция транспортного строительства" потратит на перевозку сотрудников до 37 млн рублей

На оказание транспортных услуг для своих сотрудников в 2022 и 2023 годах ГКУ "Дирекция транспортного строительства" готова выделить до 37,4 млн рублей, следует из закупки, размещенной 23 марта. Организации потребуется 14 машин с водителями.

"Дирекция транспортного строительства" хочет арендовать 13 автомобилей типа седан темного цвета, выпущенных не раньше 2020 года. У машин должен быть бензиновый двигатель мощностью не менее 150 лошадиных сил. Салон автомобиля должен быть обшит кожей. Кроме того, должен быть установлен двухзонный климат-контроль. Помимо легковых авто, ГКУ арендует минивэн. К нему требования не такие строгие - даже не указана желаемая мощность двигателя. Подойдет модель темного цвета, выпущенная не раньше 2012 года. В аукционной документации также не указали, должны ли это быть отечественные автомобили. 

Перевозка сотрудников будет проходить по будням с 8 утра до 8 вечера. Одному водителю предстоят смены до 22:00. Отмечается, что услуги водителя могут потребоваться и в выходные дни. Водители, которые будут управлять транспортными средствами, не должны ранее привлекаться к административной ответственности за "грубое" нарушение правил дорожного движения. Им также будет запрещено курить в салоне автомобиля.  

Водители должны приступить к своим обязанностям с мая 2022 года. Прием заявок от исполнителей закончится 31 марта. 

В прошлый раз ГКУ заказывала транспортные услуги в декабре 2020 года. Тогда на обеспечение организации 21 автомобилем с таким же графиком потратили 15,4 млн рублей. Исполнителем стал ООО "Еврокад". 

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" выступает в роли заказчика работ по строительству и обслуживанию транспортных магистралей, эстакад, тоннелей и прочей транспортной инфраструктуры. В зону ответственности организации также входит поиск исполнителей по проектированию будущих объектов. 

Константин Леньков


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