Петербургские кинотеатры потеряли 66% выручки после ухода западных киностудий с рынка

В марте текущего года совокупная выручка российских кинотеатров упала на 73% — с 5,4 млрд до 1,5 млрд рублей — ввиду ухода западных кинокомпаний с отечественного рынка после начала "спецоперации" на Украине, информирует NSP, ссылаясь на аналитические данные компании "Невафильм Research".

Отмечается, что петербургские сети кинотеатров потеряли 66% кассовых сборов (с 315,4 млн рублей в январе до почти 108 млн рублей в марте). Наиболее заметно снижение в Москве, где выручка упала на 71,5% (с 935,5 млн до 266,4 млн рублей).

Кроме того, по всей стране практически на 70% упала посещаемость кинотеатров — с 16,7 млн до 5 млн человек.

В Петербурге был вынужден закрыться кинозал сети "Мираж Синема" на улице Савушкина. При этом эксперты прогнозируют ещё более удручающую ситуацию.

Напомним, из-за "спецоперации" западные кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и ряд других приостановили показы своих фильмов в России.