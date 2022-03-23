Смольный перераспределил средства, выделенные на строительство метро в городе

В рамках инвестиционной программы на 2022 год правительство Северной столицы собирается перенаправить часть средств в размере 300 млн рублей, выделенных на возведение городского метро, с одной строящейся ветки на другую.

Соответствующий проект постановления Смольный опубликовал в среду, 23 марта. Так, 310 млн рублей должны быть отрезаны от сметы по строительству участка коричневой ветки от "Казаковской" до "Сосновой поляны" и переброшены на замену эскалаторов на станции "Технологический институт - 1" (всего 302 млн рублей).

Финансирование замены эскалаторов было увеличено "в целях оплаты дополнительного объема строительно-монтажных работ, увеличения стоимости оборудования, а также гарантийного удержания в размере 5% от суммы контракта". При этом, следует отметить, что ремонт на станции, согласно официальным отчётам, был завершён ещё в декабре.

Оставшиеся 8 млн рублей перенаправят на демонтажные работы в депо "Южное".