Администрация Невского района опубликовала закупку на создание иммерсивного музея за 20,88 млн рублей

На сайте госзакупок 23 марта администрация Невского района Петербурга объявила конкурс на создание "иммерсивного музейного пространства" в музее "Невская застава". Максимальная стоимость работ – 20,88 млн рублей.

Согласно материалам закупки, пространство должно состоять из четырех выставок. Все вместе должно быть объединены одной темой – жизнь рабочих за Невской заставой в конце XIX - начале XX веков.

"Музейное пространство строится как единая законченная система, посредством графических композиций, инсталляций, витринных, аудиовизуальных и мультимедийных комплексов", - говорится в документе.

Одна из экспозиций носит название "Промышленность Невской заставы". Она должна рассказывать о жизни промышленной окраины Петербурга на рубеже XIX-XX веков. Внешний вид зала – улица Невской заставы в прошлом с лавочками-складами. Среди декоративных элементов прописаны бутылки, пивные кружки, деревянная бочка, ящики, газета и другое.

Еще один зал будет называться "Следствие ведут…". Это должна быть экспозиция-квест в комнате, стилизованной под кабинет следователя царской полиции конца XIX века. В качестве декора прописаны фото, чертежи, исторические материалы, а некоторые предметы должны быть доступны для использования посетителями музея: открывающиеся шкафы, пишущие перья на рабочем столе и другое.

Экспозиция "Дом народа" должна быть посвящена истории жилого строительства в Невском районе в советский период, сказано в материалах закупки. Элементы выставки должны позволить проследить развитие архитектуры района.

"Зал представляет собой синтетический образ архитектурно-проектного бюро. <...> Основным элементом художественного оформления зала является декорация (выгородка) в виде строительной конструкции, которая включает в себя композицию из стендов, панелей с принтом, небольших витрин, арматуры, строительной металлической сетки. На металлическую арматуру как бы нанизаны этажи из витрин и панелей, лайтбоксов и ящичков. Каждый элемент – кирпичик в большой стройке", - уточняется в документах конкурса.

Еще один зал музея назван "Легенда о героях", сказано в материалах закупки. Экспозицию в музее хотят видеть как декорацию из "двух смысловых слоев". Первый – о героях революционного движения, сложенный из легенд и пропаганды:

"Этот слой яркий, где-то гротескный, во многом приукрашивающий несуществующими событиями реальную историю. Под этим слоем скрывается настоящая, неприукрашенная история, которая происходила в реальности".

Внешне это описано как панели с ломаными линиями, в неглубоких нишах которых просматривается другой смысловой слой. Как сказано в материалах закупки, выемки – это "некие исторические трещины, которые появляются, когда пропагандистская машина начинает давать сбой", и которые помогают человеку увидеть "настоящую историю".

Напомним, музей "Невская застава" последние пять лет проходил реставрацию. Она завершилась в октябре 2021 года, сообщали в администрации Петербурга. Тогда же власти города анонсировали открытие новых интерактивных пространств в музее в 2022 году.

София Саттарова / Фото: музей "Невская застава"