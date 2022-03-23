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Новости 19:34

Администрация Невского района опубликовала закупку на создание иммерсивного музея за 20,88 млн рублей

фото ЗакС политика Администрация Невского района опубликовала закупку на создание иммерсивного музея за 20,88 млн рублей

На сайте госзакупок 23 марта администрация Невского района Петербурга объявила конкурс на создание "иммерсивного музейного пространства" в музее "Невская застава". Максимальная стоимость работ – 20,88 млн рублей.

Согласно материалам закупки, пространство должно состоять из четырех выставок. Все вместе должно быть объединены одной темой – жизнь рабочих за Невской заставой в конце XIX - начале XX веков.

"Музейное пространство строится как единая законченная система, посредством графических композиций, инсталляций, витринных, аудиовизуальных и мультимедийных комплексов", - говорится в документе.

Одна из экспозиций носит название "Промышленность Невской заставы". Она должна рассказывать о жизни промышленной окраины Петербурга на рубеже XIX-XX веков. Внешний вид зала – улица Невской заставы в прошлом с лавочками-складами. Среди декоративных элементов прописаны бутылки, пивные кружки, деревянная бочка, ящики, газета и другое. 

Изображение из материалов госзакупки

Еще один зал будет называться "Следствие ведут…". Это должна быть экспозиция-квест в комнате, стилизованной под кабинет следователя царской полиции конца XIX века. В качестве декора прописаны фото, чертежи, исторические материалы, а некоторые предметы должны быть доступны для использования посетителями музея: открывающиеся шкафы, пишущие перья на рабочем столе и другое. 

Экспозиция "Дом народа" должна быть посвящена истории жилого строительства в Невском районе в советский период, сказано в материалах закупки. Элементы выставки должны позволить проследить развитие архитектуры района.

Изображение из материалов госзакупки

"Зал представляет собой синтетический образ архитектурно-проектного бюро. <...> Основным элементом художественного оформления зала является декорация (выгородка) в виде строительной конструкции, которая включает в себя композицию из стендов, панелей с принтом, небольших витрин, арматуры, строительной металлической сетки. На металлическую арматуру как бы нанизаны этажи из витрин и панелей, лайтбоксов и ящичков. Каждый элемент – кирпичик в большой стройке", - уточняется в документах конкурса. 

Еще один зал музея назван "Легенда о героях", сказано в материалах закупки. Экспозицию в музее хотят видеть как декорацию из "двух смысловых слоев". Первый – о героях революционного движения, сложенный из легенд и пропаганды:

"Этот слой яркий, где-то гротескный, во многом приукрашивающий несуществующими событиями реальную историю. Под этим слоем скрывается настоящая, неприукрашенная история, которая происходила в реальности".

Внешне это описано как панели с ломаными линиями, в неглубоких нишах которых просматривается другой смысловой слой. Как сказано в материалах закупки, выемки – это "некие исторические трещины, которые появляются, когда пропагандистская машина начинает давать сбой", и которые помогают человеку увидеть "настоящую историю". 

Напомним, музей "Невская застава" последние пять лет проходил реставрацию. Она завершилась в октябре 2021 года, сообщали в администрации Петербурга. Тогда же власти города анонсировали открытие новых интерактивных пространств в музее в 2022 году.

София Саттарова / Фото: музей "Невская застава"


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