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Новости 22:12

В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

фото ЗакС политика В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

Корреспондентка The Insider* Оксана Баулина погибла в Киеве во время выполнения редакционного задания, сообщило 23 марта издание, где работала журналистка. Она снимала разрушения в Подольском районе столицы Украины и попала под обстрел. 

В сообщении The Insider* также говорится о еще одном погибшем и двух пострадавших в результате инцидента. 

Ранее Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией** оппозиционера Алексея Навального. После решения московского суда о признании организации экстремистской и запрета ее деятельности Баулина покинула Россию. На Украине она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева. 

Ранее сообщалось о гибели оператора Fox News Пьера Закржевски и американского тележурналиста Брента Рено, которые также освещали происходящее на Украине. 

 

* The Insider внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. 

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

 

фото из соцсетей Оксаны Баулиной

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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