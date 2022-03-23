В Киеве погибла журналистка The Insider* Оксана Баулина

Корреспондентка The Insider* Оксана Баулина погибла в Киеве во время выполнения редакционного задания, сообщило 23 марта издание, где работала журналистка. Она снимала разрушения в Подольском районе столицы Украины и попала под обстрел.

В сообщении The Insider* также говорится о еще одном погибшем и двух пострадавших в результате инцидента.

Ранее Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией** оппозиционера Алексея Навального. После решения московского суда о признании организации экстремистской и запрета ее деятельности Баулина покинула Россию. На Украине она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

Ранее сообщалось о гибели оператора Fox News Пьера Закржевски и американского тележурналиста Брента Рено, которые также освещали происходящее на Украине.

* The Insider внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

фото из соцсетей Оксаны Баулиной