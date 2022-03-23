Роскомнадзор заблокировал Google News

Вечером 23 марта Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей Google News, сообщает ТАСС.

Как сообщили представители надзорного ведомства агентству, основанием для блокировки стало требование Генеральной прокуратуры России.

"Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - приводит заявление ведомства ТАСС.

В конце февраля Роскомнадзор уже обращался к Google с требованием ограничить доступ к "недостоверным материалам", распространяемым через сервис интернет-объявлений Google Ads. РКН также требовал у YouTube, принадлежащему Google, прекратить показ "антироссийских" материалов.