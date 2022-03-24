"Партия мёртвых" напомнила у магазинов Минобороны об отсутствии актуальной информации о потерях на Украине

Участники "Партии мёртвых" провели очередной перфоманс, целью которого на сей раз было привлечь внимание петербуржцев к отсутствию актуальной информации о потерях российской армии на Украине.

Последний раз Минобороны приводило эти данные 2 марта, сообщая о 498 погибших. С тех пор никаких сведений военное ведомство более не приводило.

Активисты из "Партии мёртвых" написали мелком цифру "498" у петербургских магазинов Минобороны "Армия России".

"498 – почему не 418, 420, 666 или 1488? Ведь для Минобороны РФ всё это абстракции. Вряд ли кто-то дождётся от них каких-то вменяемых данных. Вместо Минобороны РФ архивы пропавших будет вести земля", – уверены активисты.

Уточним, что украинская сторона заявляет о гораздо больших потерях России. Официального подтверждения данной информации со стороны Минбороны нет.

Фото: партия мёртвых / Telegram