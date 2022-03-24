Петербург по-прежнему лидирует по уровню суточного распространения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом привёл в четверг, 24 марта, обновлённую статистику по суточному приросту заболеваемости: Петербург второй день подряд остаётся в лидерах по количеству новых случаев.

Из 25 387 суточных заражений на город на Неве приходится 1279 случаев. При этом днём ранее был зафиксирован 1 431 случай.

На второй позиции осталась Свердловская область с 1 254 инфицированными, третье место заняла Москва с 1 163 заражениями.

Суточная COVID-статистика по смертям не сильно изменилась: за минувшие 24 часа скончались 418 человек (429 накануне).

Излечились при этом 66 476 россиян.