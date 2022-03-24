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Новости 12:31

Под новые расширенные санкции Британии попали РЖД, Газпромбанк, Альфа-банк, Тиньков и Сечин

фото ЗакС политика Под новые расширенные санкции Британии попали РЖД, Газпромбанк, Альфа-банк, Тиньков и Сечин

Великобритания обновила санкционные списки, в которые внесены компании из России и Белоруссии, пишет Baza.

Как итог, под экономические ограничения попали ещё 59 физических лиц и организаций из РФ и шесть — из Белоруссии.

Среди прочих, под санкциями оказались такие компании и банки, как АЛРОСА, "Совкомфлот", "Русгидро", РЖД, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк. 

Персональные ограничения затронут владельца банка "Тинькофф" Олега Тинькова, главы Сбербанка Германа Грефа, Ивана Сечина (сын главы "Роснефти" Игоря Сечина), Андрея Патрушева (сын Николая Патрушева), Полину Ковалеву (дочь главы МИД Сергея Лаврова).

Также в черный список попала российская ЧВК "Вагнер". Об готовности внести частную военную компанию в санкционный перечень ранее заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.


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