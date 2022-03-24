Смольный приступил к реализации первого этапа реформы по уборке дворов Петербурга

На сайте правительства Северной столицы появился проект постановления об учреждении новых государственных бюджетных учреждений — районных жилищных агентств. В дальнейшем именно их привлекут к уборке городских дворов, причём подряды они будут получать без предварительного конкурса.

В документе говорится о смене типа нынешних районных жилищных агентств (РЖА) с казённых на бюджетные.

В числе их будущих полномочий — уход и благоустройство внутридворовых территорий, подготовка к отопительному сезону, признание жилых помещений непригодными для проживания, учреждение конкурсов по выбору управляющих компаний и другие.

Смольный решил поменять структуру РЖА и создать специализированные ГБУ после многочисленных жалоб петербуржцев на зимнюю уборку дворов. Решено отменить конкурсы и раздавать подведомственным ГБК бюджетные задания. Предполагается, что в результате реструктуризации будут созданы тысячи рабочих мест.

Отметим, что в шести районах Петербурга полномочия по уборке дворов и улиц были переданы от муниципалитетов на районный уровень.