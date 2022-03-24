Ленобласть не ожидает серьёзного дефицита лекарств в аптеках региона

По состоянию на середину текущей недели в аптеках Ленобласти имеется дефицит 15 реализуемых позиций медпрепаратов, известил замглавы комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг.

Власти, по его словам, в срочном порядке приобретают необходимые лекарства, в том числе — гормональные.

"Восемь из этих 15 позиций были в дефиците ещё до развития текущей ситуации. У нас есть шесть позиций, которые пропали из продажи, но они также исчезли до развития текущей ситуации", — приводит заявление Вальденберга "Интерфакс", озвученное в ходе заседания правительства региона.

Чиновники, заверил замруководителя комздрава, обязательно приобретут все дефицитные лекарства, а случае их неналичия - аналоги.

Резюмируя, Вальденберг заявил о том, что запасов противоковидных препаратов в регионе хватит на три месяца.