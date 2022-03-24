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Новости 15:32

Мединский призвал показывать отечественное кино и зарубежное "без авторских прав"

фото ЗакС политика Мединский призвал показывать отечественное кино и зарубежное "без авторских прав"

Помощник президента Владимир Мединский высказался 24 марта относительно вещательной политики российских телеканалов в нынешних реалиях. По его мнению, последним следует сократить количество развлекательных передач и переключиться на демонстрацию хороших фильмов, сообщило ТАСС.

"Коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по-старому, но нет", — обратился Мединский к телевизионщикам на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Взамен экс-министр рекомендовал показывать "хорошее советское, российское" кино. "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права?" — задался вопросом Мединский.

В своем выступлении он также объявил, что россияне сейчас живут "прямо внутри" учебника истории и призвал перестраиваться, чтобы не оказаться "в последней его главе". "И не факт, что эта глава будет написана на русском языке", — резюмировал Мединский.


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