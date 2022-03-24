IT-компаниям предоставили трехлетний мораторий на проверки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 марта постановление о трехлетнем моратории на проведение плановых государственных и муниципальных проверок для IT-компаний. Действие нормы распространяется исключительно на организации, включенные в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры, сообщается на сайте правительства.

Как гласит сообщение пресс-службы кабмина, постановление призвано снизить административные издержки бизнеса и позволить предпринимателям сконцентрироваться на основных задачах.

На заседании правительства Мишустин объявил, что за последние два года количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса сократилось двукратно — с полутора миллионов до 740 тысяч. "В условиях внешнего давления уже две недели – с 10 марта – и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки абсолютно всех российских компаний", — продолжил премьер-министр, уточнив, что послабление не касается случаев, "когда речь идёт о безопасности жизни и здоровья людей".