ФАС завела антимонопольное дело против "Пятерочки" и "Магнита"

Против торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" заведено антимонопольное дело, отчиталось 24 марта Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы. Ведомство "выявило в действиях ретейлеров признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар", говорится на сайте ФАС.

Согласно сообщению на сайте, УФАС Воронежа совместно с прокуратурой проверило торговые сети после получения "многочисленных обращений граждан" об отсутствии сахара на полках магазинов. Проверка показала, что "на складах торговых сетей достаточно сахара-песка", однако при этом в магазинах с 9 по 21 марта его не наблюдалось.

"Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — заключило ведомство и завело антимонопольное дело против компаний. "В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы", — констатировали антимонопольщики.

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