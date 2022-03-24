Власти Петербурга разрешат полную заполняемость кинотеатров и концертных залов

Кинотеатры, театры, цирки и концертные залы смогут вернуться к стопроцентной заполняемости залов начиная с понедельника, 28 марта, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. "Время аншлагов возвращается", — прокомментировал он известие.

В то же время сохраняется ограничение на максимальное количество зрителей на площадке, отметил Пиотровский. По словам чиновника, оно остается на уровне 2 000 человек.

"Новая редакция 121-го постановления также предусматривает увеличение численности мероприятий, которые допускается проводить без согласования, с 100 до 300 человек", — добавил вице-губернатор. Также он известил о снятии ограничений по заполняемости речных трамвайчиков, а равным образом об отмене запрета на перемещения по палубе. "Скоро ведь лето))", — напомнил он.

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