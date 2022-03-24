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Новости 18:05

Каждый пятый предприниматель просрочил арендные платежи

фото ЗакС политика Каждый пятый предприниматель просрочил арендные платежи

Пятая часть (20%) владельцев малого и среднего бизнеса сообщили о просрочке арендных платежей, сообщил 24 марта РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ. В проведенном в марте 2022 года опросе приняли участие 500 предпринимателей из всех федеральных округов России.

Большинство (78%) индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса сообщили об отсутствии просрочек. В то же время больше половины из них допустили возможность возникновения задолженностей в будущем из-за снижения доходов.

Три из пяти респондентов (62%) провели переговоры с арендодателями об изменении размера оплаты снимаемых помещений. При этом 14% добились желаемого, а 21% получили отказ арендодателя. Еще у 27% опрошенных переговоры продолжаются, так что исход их неизвестен.

Фото: pixabay


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