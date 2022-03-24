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Новости 20:04

Минтруд анонсировал "высвобождение" 59 тысяч работников

фото ЗакС политика Минтруд анонсировал "высвобождение" 59 тысяч работников

Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова высказалась 24 марта о положении дел с занятостью в России. При этом она отказалась от использования термина "увольнение", поскольку "большинство компаний в условиях санкций стараются сохранить трудовые коллективы", рассказало издание "Подъём".

"Почти 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты, — поведала Мухтиярова. — Этот показатель практически не менялся с начала марта. К высвобождению заявлено порядка 59 тысяч человек, это на 10 % больше, чем на 1 марта. При этом мы не фиксируем информации о массовых высвобождениях, о которых организация должна заранее предупреждать".

Также чиновница сообщила, что "в простой выведено почти 95 тысяч работников, что в 2,5 раза выше, чем на 1 марта, но на порядок меньше, чем в пик пандемии". При этом, по ее словам, "сейчас рост в данном направлении прекратился".

Фото: pixabay


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