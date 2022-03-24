Байден выступил за исключение России из G20

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался в пользу исключения России из "Большой двадцатки", передает 24 марта РИА "Новости". Заявление прозвучало в ходе ответа на соответствующий вопрос.

"Мой ответ: да. Это зависит от G20. Это сегодня обсуждалось. И я поднимал вопрос о том, какова вероятность осуществления этого", — приводит информагентство слова американского лидера.

Как уточнило издание "Подъём", Байден также выступил за то, чтобы пригласить на предстоящий саммит G20 Украину вместо России.

"Большая двадцатка" — клуб мировых государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Среди прочих, сюда входят Великобритания, Германия, Южная Корея, Япония, США, Россия и другие государства.

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