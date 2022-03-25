HS: Поезд "Аллегро" перестанет курсировать между Петербургом и Хельсинки

Связывающий Петербург с Хельсинки поезд "Аллегро" может перестать ходить между городами уже с субботы, 26 марта, информирует финская газета Helsingin Sanomat.

Издание пишет, что днём ранее руководитель министерства по вопросам европейского развития и государственного владения Финляндии Тютти Туппурайнен обратился в железнодорожную компанию VR и отметил, что последующая эксплуатация "Аллегро" на данный момент "неуместна и нецелесообразна".

Курсирующие между Северной столицей и Хельсинки "Аллегро" являются собственностью компании "Карельские поезда" — это совместное предприятие РЖД и финской VR.

Отметим, что гендиректор "Карельских поездов" Виктория Хурри в четверг, 24 марта, сообщила, что движение между двумя городами может сохраниться.

РЖД, напомним, ранее попала под санкции США.

Ещё 28 февраля VR заявляла, что "Аллегро" будут курсировать между РФ и Финляндией, невзирая на экономические ограничения против России. Отмечался значительный спрос на поездки. Ежедневно через границу проходят до 900 пассажиров, делились данными в СЗТУ.