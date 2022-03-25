ФСБ задержала жителя Хабаровска, заподозренного в передаче секретных данных Украине

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Хабаровска, заподозренного в передаче неких секретных данных спецслужбам Украины, информирует ТАСС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В ФСБ уточнили, что по роду своей деятельности хабаровчанин якобы имел доступ к конфиденциальным сведениям и, передавая их Украине, якобы имел "корыстный умысел".

"[Фигурант дела] анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу с предложением о передаче за денежное вознаграждение сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций", - известили в силовом ведомстве.

ФСБ резюмировала, что в результате её действий мужчине не удалось реализовать свой план.