Беглов сообщил об открытии Информационного делового центра Петербурга в Белграде

Минувшим вечером, 24 марта, петербургский градоначальник Александр Беглов провёл телефонную беседу с мэром Белграда Зораном Радойичичем и послом Сербии в РФ Момчило Бабичем, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора.

На фоне "специальной военной операции", которую Россия проводит на Украине, Беглов вспомнил о бомбардировке Югославии.

После того, как стабилизируется внешнеполитическая ситуация, продолжил глава Северной столицы, будут возобновлены обменные визиты различных специалистов различных ведомств стран.

"Осенью планируем культурно-деловую миссию Санкт-Петербурга в Белград, в рамках которой в сербской столице будет открыт Информационный деловой центр Санкт-Петербурга", - сообщил о планах Беглов.

Сербия, напомним, является одной из немногих европейских стран, которая поддерживает российскую "спецоперацию".