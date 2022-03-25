Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета

Несмотря на экономические вызовы, правительство Петербурга решило не корректировать бюджет города весной, сообщил 25 марта вице-губернатор Алексей Корабельников.

"Сейчас просчитываем риски, связанные с возможным сокращением доходов бюджета в результате временного снижения деловой активности, работаем над приоритезацией расходов", - написал чиновник на личной странице "ВКонтакте".

Корабельников пообещал, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Приоритетным направлением работы он назвал строительство уже начатых и новых социальных объектов.

Напомним, финансовый блок Смольный в последние годы отказывался от практики весенней корректировки бюджета. Правки вносились только осенью. Исключение было сделано в 2020 году. Тогда из-за начавшейся пандемии коронавируса корректировку в бюджет вносили весной.