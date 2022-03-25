ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:32

Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета

фото ЗакС политика Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета

Несмотря на экономические вызовы, правительство Петербурга решило не корректировать бюджет города весной, сообщил 25 марта вице-губернатор Алексей Корабельников.

"Сейчас просчитываем риски, связанные с возможным сокращением доходов бюджета в результате временного снижения деловой активности, работаем над приоритезацией расходов", - написал чиновник на личной странице "ВКонтакте".

Корабельников пообещал, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Приоритетным направлением работы он назвал строительство уже начатых и новых социальных объектов.

Напомним, финансовый блок Смольный в последние годы отказывался от практики весенней корректировки бюджета. Правки вносились только осенью. Исключение было сделано в 2020 году. Тогда из-за начавшейся пандемии коронавируса корректировку в бюджет вносили весной.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама