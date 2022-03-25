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Новости 14:32

Петербург направит в Ростовскую область 40 тонн муки для жителей ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Петербург направит в Ростовскую область 40 тонн муки для жителей ДНР и ЛНР

Из Петербурга в Ростовскую область направят 40 тонн муки в качестве гуманитарной помощи эмигрировавшим из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что изначально инициатива поступила градоначальнику Александру Беглову от городских предпринимателей. Первые 20 тонн муки уже прибыли в южный регион.

"К акции по сбору гуманитарной помощи присоединяется все больше петербуржцев, организаций, предприятий, медицинских учреждений, представителей бизнеса", - высказался Беглов.

Ранее петербургское подразделение Центр международных гуманитарных связей направило в Белгородскую область 39 тонн разнообразного гуманитарного груза, в том числе еду, одежду, детские игрушки. В городе организованы пункты сбора помощи для жителей ДНР и ЛНР.


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