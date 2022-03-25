Губернатор Ленобласти Дрозденко вместе с сербами отправил гуманитарный груз детям Донбасса

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко 25 марта лично проконтролировал отправку гуманитарной помощи детям Донбасса. В мероприятии приняли участие представители сербской диаспоры. Это уже пятая партия гуманитарного груза, отправленная от лица Ленобласти, однако прежде представители Сербии в таких мероприятиях участия не принимали.

Накануне отправки гуманитарного груза российские чиновники и политики, поддерживающие проведение "специальной военной операции" на Украине, вспомнили о бомбардировках Сербии в 1999 году. Дрозденко в своем выступлении также сделал акцент на событиях 23-летней давности.

— Хочу обратить внимание, что сегодня Европа и Америка говорят о международном праве, о международных стандартах. Хочу сказать, что эти стандарты были нарушены много лет назад, когда шла бомбардировка Сербии, когда заходили войска в Ирак. Можем вспомнить недавние события в Сирии. Когда мы говорим о международном праве, то где международное право, когда против России введено беспрецедентное количество санкций, - заявил губернатор.

Вместе с губернатором была председатель Общества русско-сербской дружбы и диаспоры Радойка Ковач.

— Вчера в Сербии отмечалась памятная дата, скорбная — 23 года началу бомбардировки Югославии. О двойных стандартах если говорить, это дата, когда нарушено международное право 19 странами НАТО, которые бомбили маленькую Сербию. <...> Это несправедливость — не обратить внимание на детей Донбасса и Луганска. 8 лет. Вот как сказал губернатор, около 14 тысяч местных жителей пострадали. Это было как бы толчком, как эту несправедливость чуть-чуть исправить, - сказала Ковач.

Сколько сербов приняли участие в сборе гуманитарной помощи, она уточнить не смогла, отметив, что самую большую сумму на сбор пожертвовал Попечительский Совет Центра Русского географического общества в Сербии. Несмотря на это, представитель "Молодежки ОНФ", докладывая губернатору о собранном грузе, заявил, что в сборе участвовали жители региона. Ранее сообщалось, что 10 тонн памперсов, детских смесей и каш удалось собрать при помощи Общества сербско-российской дружбы и Русского географического общества в Сербии. Грузовик с символикой "Единой России" прибудет в Ростовскую область 27 марта.











Константин Леньков