Президент Владимир Путин объявил 25 марта о том, что на Западе якобы "прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией" и пожаловался на голливудские фильмы о Второй мировой войне. Заявления прозвучали в ходе встречи главы государства с лауреатами премии президента за произведения для детей и юношества, а также с молодыми деятелями культуры.

В своей речи Путин сообщил слушателям, что "пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры", а также посетовал на некие попытки "отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ", якобы ведущиеся "при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит" западных стран.

"В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты, — выставил претензию глава России. — При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад <...> просто взяли и отменили".

В своей речи президент счел нужным также вспомнить о попытке "отменить" на Западе писательницу Джоан Роулинг. "Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод", — передало РИА "Новости" жалобу Путина.