Минюст внес "Мужское государство"* в список экстремистских организаций

Министерство юстиции внесло 25 марта объединение "Мужское государство"* в перечень запрещенных из-за экстремистской деятельности организаций. Основанием для этого стало решение Нижегородского областного суда, организация оказалась 90-й в списке.

Напомним, 18 октября 2021 года Нижегородский суд принял решение о признании организации экстремистской и запретил ее деятельность в России. Перед этим объединение прославилось своими агрессивными акциями в интернете против женщин, чье поведение по каким-либо причинам не устраивало его членов. Помимо обычных россиянок под удар попадали и компании, исповедовавшие не разделяемые членами "Мужского государства"* ценности.

*"Мужское государство" признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ